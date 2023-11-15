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صحة فلسطين: آليات الاحتلال الإسرائيلي ملتصقة بمجمع الشفاء الآن

كتب:

نرمين عفيفي
01:18 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن آليات الاحتلال العسكرية ملتصقة بمجمع الشفاء، موضحة أن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب من مستشفى الشفاء.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن 1500 من الطاقم الطبي و7 آلاف نازح بمجمع الشفاء، مؤكدة على استمرار القصف الإسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء بغزة.

وناشدت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف القصف على مجمع الشفاء، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

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