قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها على غزة.. قصف منازل واعتقالات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة لليوم الـ38، ردا على «طوفان الأقصى» وما نجم عنها من سقوط شهداء في القطاع والضفة الغربية المحتلة، وحملة الاعتقالات التي تشهدها الضفة.

واستشهد فجر اليوم نحو 10 فلسطينيين، أغلبهم من الأطفال وأصيب عدد آخر، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 3 شبان فلسطينيين بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 5، وفقا لما أعلنه مستشفى «الشهيد ثابت ثابت» الحكومي.

ارتفاع حصيلة شهداء طولكرم إلى 30 شهيدا

وفي وقت سابق، استشهد شابان فلسطينيان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم، ‫كما أصيب 4 آخرين، فيما منع جنود الاحتلال سيارات الاسعاف من دخول المخيم.وباستشهاد الخمسة فلسطينيين، ترتفع حصيلة شهداء طولكرم منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 30 شهيدا.

واستشهد شاب فلسطيني يدعى محمد عبد المجيد الحلايقة، 20 عاما، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عينون، شمال شرق الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

تفجير منزل شهيد فلسطيني جنوب نابلس

ودمر جنود الاحتلال منزلا لعائلة الشهيد مهند شحادة «26 عاما» في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحامها القرية بأكثر من 20 مركبة عسكرية

واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، منهم فلسطيني مصاب يدعى مدحت أبو عمشة، وذلك خلال نقله إلى المستشفى.