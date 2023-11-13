قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، بعد إغلاق المدخل المتبقي الذي كان مفتوحا للفلسطينيين، بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الاحتلال يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

وأفاد مدير بلدة تقوع تيسير أبو مفرح لـ«وفا»، اليوم الاثنين، بأن المدخل المغلق في منطقة خربة الدير، هو المنفذ الوحيد للمواطنين، للدخول إلى البلدة أو الخروج منها، بعد إغلاق المداخل الثلاثة الأخرى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أنه أيضا الطريق المتبقي الذي كان يسلكه المواطنون من جنوب الضفة إلى شمالها، بعد إغلاق المداخل الأخرى المؤدية إلى بيت لحم.