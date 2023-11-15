وزيرة الداخلية البريطانية المقالة بسبب غزة تفتح النار على سوناك: خائن

خرجت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي أقيلت من منصبها، عن صمتها وأطلقت انتقادات حادة على رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الثلاثاء، حيث اتهمته بارتكاب خيانة للبلاد.

وأقيلت برافرمان من منصبها بعد مهاجمتها للمسيرات المؤيدة للفلسطينيين، وانتقادها تعامل الشرطة معها، وتحريضها على هذه المسيرات.

برافرمان اتهمت سوناك بخيانته وعدم الوفاء

وبعد إقالتها، احتفظت برافرمان بالصمت يوم الاثنين، ولكنها وجهت رسالة إلى سوناك يوم الثلاثاء، وهذا قد يكون بداية حملة للإطاحة به في حال خسارة حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وبرافرمان اتهمت سوناك بخيانته وعدم الوفاء بتعهده باتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة» لوقف الهجرة غير الشرعية ووقف وصول القوارب، جاءت هذه الاتهامات قبيل الحكم الذي ستصدره المحكمة العليا بشأن مشروع الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

برافرمان يجب أن يكون الصدق هو الأساس

وفي الرسالة التي نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، قالت برافرمان: «يجب أن يكون الصدق هو الأساس، برنامجكم غير فعال، وتعرضنا لخسائر انتخابية غير مسبوقة، وباءت خططكم للإصلاح بالفشل، والوقت ينفد، وإنكم بحاجة إلى تغيير المسار بشكل عاجل»، وأشارت إلى الهزائم التي تعرض لها حزب المحافظين في الانتخابات المحلية تحت قيادة سوناك.