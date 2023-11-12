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جامعة الأزهر تهنئ هاني عتيبة لانتخابه رئيسا للكلية الملكية في بريطانيا

كتب:

رؤى ممدوح وأحمد الشرقاوي
04:09 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
الدكتور هاني عتيبة

الدكتور هاني عتيبة

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور هاني عتيبة، خريج كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة دفعة عام 1979م؛ لاختياره عن طريق الانتخاب الحر رئيسًا للكلية الملكية للأطباء بجلاسكو إسكتلندا في المملكة المتحدة.

وقدّم رئيس الجامعة التهنئة لكلية طب بنين الأزهر في القاهرة، بهذا الاختيار المشرف الذي يعزز ويرفع مكانة وتصنيف جامعة الأزهر على مستوى العالم، مشيرا إلى أنّ الاختيار المشرف الذي صادف أهله يعد وسامًا يضاف إلى أوسمة الجامعة، لا سيما بعد فوز الدكتور أسامة عبد الحي، أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية طب بنين القاهرة السابق، بمنصب نقيب أطباء مصر الشهر الماضي.

اعتماد كلية طب بنين جامعة الأزهر

يذكر أنّ كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحصلت على شهادة تجديد الاعتماد.

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