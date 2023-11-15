بايدن ونتنياهو يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

صرح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آخر التطورات بغزة، موضحا أن بايدن ونتنياهو بحثا جهود إطلاق سراح المحتجزين في القطاع.

الاحتلال يستهدف كل من يحاول الخروج من مستشفى الشفاء

وعلى جانب آخر، قال وسائل إعلام فلسطيني إن الاحتلال يستهدف كل من يحاول الخروج من مستشفى الشفاء ويطلق النار على كل من يحاول الوصول إلى الممر الآمن أو النظر عبر النوافذ.

وشدد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: ليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأوضح مدير مستشفيات غزة أن جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة، موضحا أن جيش الاحتلال الآن دخل مبنيي الجراحة والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة والموجود بمستشفى الشفاء الامتثال لأوامر قواته ومدير الصحة يرفض.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أنه يوجد انتشار مكثف للدبابات والجرافات الإسرائيلية في ساحة مستشفى الشفاء.