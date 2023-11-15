اليونيسف: أكثر من 4600 طفل قتلوا في غزة وإصابة 9000 آخرين

صرحت منظمة اليونيسف الدولية، بأن أكثر من 4600 طفل قتلوا في غزة وأصيب نحو 9000 آخرين، موضحة أن أكثر من 100 من موظفي أونروا قتلوا في غزة منذ شهر أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، طلب جيش الاحتلال، في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة والموجود بمستشفى الشفاء، الامتثال لأوامر قواته ومدير الصحة يرفض.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه يوجد انتشار مكثف للدبابات والجرافات الإسرائيلية في ساحة مستشفى الشفاء.

ووصل عدد من الشهداء إلى مستشفى المعمداني بغزة غالبيتهم من الأطفال والنساء نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي.