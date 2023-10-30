«اليونيسف»: دخول المياه أولوية قصوى في المساعدات المقدمة لأهالي غزة

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن دخول المياه إلى قطاع غزة أولوية، والمعايير الدولية تشير إلى أنه يجب أن يحصل كل شخص على 50 لتراً من المياه للطهي والشرب والرعاية الطبية، وهذا المعدل غير متاح لمن يعيشون في غزة، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة خاصة إذا لم يكن هناك إمكانية للاغتسال.

انتشار مرض الإسهال في غزة

وأضاف «هوبكنز»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك تقارير بانتشار أمراض مثل الإسهال، والطفل إذا ما أصيب بالإسهال يمكن أن يتوفى بسبب هذا المرض لأنه للأطفال خطير.

غياب المياه يزيد صعوبة الوضع الطبي

ولفت إلى أن غياب النظافة والمياه النظيفة يزيد صعوبة الوضع الطبي، المرافق الطبية إذا لم تعمل بالشكل السليم فهذا قد يؤدي إلى زيادة خطورة انتشار الأوبئة والأمراض ومعدل الوفيات، داعيا لحماية وسلامة كل طفل بموجب الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية.