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اليونيسف: لا يوجد في غزة مكان آمن للأطفال

كتب:

أحمد عادل موسى
06:42 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الأطفال في غزة

الأطفال في غزة

قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعا لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال

وأضافت راسل في بيان صحفي، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من  أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الفتح المتقطع لمعابر غزة الحدودية أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل، داعية إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

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