«لياقتي مهارتي».. برنامج تدريبي في معاهد مطروح الأزهرية بالتعاون مع اليونيسف

شاركت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي «لياقتي مهارتي»، في بعض المعاهد الأزهرية في محافظة مطروح، وبدأ التدريب في معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة مطروح التعليمية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح ومنظمة اليونيسف.

برنامج لياقتي مهارتي

وتابع فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الفعاليات، يرافقه الدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، ولفيف من موجهي ومعلمات التربية الرياضية بالمنطقة الأزهرية فعاليات برنامج «لياقتي مهارتي».

تشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة

وأكد رئيس منطقة مطروح الأزهرية، على حرص الأزهر الشريف على تشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة، لما لها من أهمية كبرى في بناء الأجيال وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية والعمل على تعزيز الانتماء والولاء للوطن.

الاهتمام بالبرامج التدريبية

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية ببيان أن هناك اهتمام كبير من خلال الأزهر بالبرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية، مما يساهم في تثقيف وتدريب الطلاب في جميع المراحل التعليمية، ويدعم الجانب العلمي والتقدفوق الدراسي لجميع الطلاب، مع تبدني مواهبهم الرياضية ودعمها للمشاركة في المسابقات الرسمية على مستوى الجمهورية وتحقيق التميز بشكل مستمر.