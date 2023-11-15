إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار داخل مجمع الشفاء

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة بشعة مع سبق الإصرار والترصد باستهداف مجمع الشفاء الطبي، موضحة أن قوات الاحتلال تطلق النار داخل مجمع الشفاء رغم معرفته بوجود قرابة 9 آلاف من الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله.

وحمَّلت حركة حماس الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن كامل المسؤولية عن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت حماس «تبني البيت الأبيض والبنتاجون رواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدامنا مجمع الشفاء لأغراض عسكرية بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من المجازر»، وذلك حسبما أفادت قناة"القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وتابعت حركة حماس أن صمت الأمم المتحدة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.