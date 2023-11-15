طفلة مصابة في غزة تلقي قصيدة حماسية أثناء علاجها: دمي فلسطيني (فيديو)

مشهد مؤثر لا يخلو من الحماسة ظهرت فيه طفلة فلسطينية غارقة في دمائها ورأسها معصب بالضمادات داخل إحدى المستشفيات، ورغم الإصابة كانت تجلس وتهدف بحماس لا يخشى الموت مردده «كله فدا القدس.. كله فدا الأقصى.. ميهمنيش إذا نكون شهيدة عادي.. عند الله كله.. كله فدى القدس كله فدا الأقصى».

ولم يثني الطفلة إصابتها ومرور الأطباء والممرضين من حولها وهم يضمون الجرحى من الأطفال حولها، جراء القصف المستمر على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، إذ التقط للطفلة فيديو وهي تلقى قصيدة حماسية تكشف عن مدى صمود وصلابة أطفال الشعب الفلسطيني رغم كل ما يمر عليهم.

الطفلة تلقي القصيدة بحماس رغم إصاباتها

كله فدا الأقصى كله فدا القدس



انا فلسطيني … نقشت اسمي على كل الميادين … بخطٍ بازر يسمو على كل العناوين



اللهم كن لاهلنا في غزة عوناً ونصيراً#انقذوا_مستشفى_الشفاء#حكام_العرب #ابو_عبيدة #جوا_المستشفي pic.twitter.com/Dw8ZdV3M0P — Ali Ahmed (@AliAhme03732019) November 15, 2023

وظهرت الطفلة وهي تردد قائلة: «أنا فلسطيني.. أنا دمي فلسطيني.. نقشت اسمي على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين.. حروف اسمي تناديني تناديني.. حروف اسمي تلاحقني تعايشني تغديني.. تقول لهم ارجع وتحدى وعلى فلسطينا لا نبكي.. حروف اسمنا تنادينا».

والقصيدة التي ألقتها الطفلة بتلقائية وحماس، تعود لأوائل القرن الحالي، وهي للشاعرة رولا زهران.

«اليونيسيف»: لا يوجد مكان آمن للأطفال في غزة

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل: قالت في بيان صحفي اليوم، إن ما يحدث في غزة مفجعا، لا يوجد مكان آمن للأطفال بالقطاع.

ووصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية.