وزيرة الخارجية الكندية تنتقد نقص الوقود في قطاع غزة

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى، إنه «من غير المقبول أن ينتهي عمل الأمم المتحدة لدعم المدنيين الفلسطينيين قبل الأربعاء بسبب نقص الوقود».

ضرورة حماية المدنيين

وأضافت جولي، عبر منصة «إكس»: «يجب حماية المدنيين ويجب إدخال ما يكفي من الغذاء والوقود والمياه إلى غزة حتى يتمكن عمل الأمم المتحدة المنقذ للحياة من الاستمرار».

قصف مستمر يدخل يومه الـ 40

يذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة عشرات الآلاف.