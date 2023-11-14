«الأغذية العالمي»: توقف 130 مخبزا عن العمل في غزة لنقص الوقود

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي الدكتورة عبير عطيفة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة، وإن 130 مخبزا توقفت عن العمل تماما لنقص الوقود.

نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية

أضافت «عطيفة» خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نقصا شديدا في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة، ويجب العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.

تابعت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: «نلاقي صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق».

متابعة الوضع المأساوي في غزة

وفي وقت سابق، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين سامر عبد الجابر، إن البرنامج يتابع الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة عن كثب، وعلى جميع الأصعدة، بما فيها نقص المواد الغذائية، والماء، والمواد الصحية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابع «عبد الجابر» خلال مؤتمر صحفي، عُقد بمقر وزارة الصحة، بمدينة رام الله، إن بعد شهر من الحصار تتفاقم الكارثة الإنسانية، وسط نقص المواد الغذائية الأساسية، وخروج المخابز والمحلات التجارية عن العمل نظرا لنقص الوقود.