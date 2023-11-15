وزير التجارة البيلاروسي: مصر تسير بخطى ثابتة لتطوير منظومة التعليم العالي

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باجدانوف أليكسي إيجوريفيتش، وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أهمية الشراكة في المجالات العلمية والبحثية بين البلدين

أكد وزير التعليم أهمية التعاون والشراكة بين مصر وبيلاروسيا فى المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المُثمر.

وأشار إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب والأبحاث العلمية بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والبلاروسية في مجال الحاضنات التكنولوجية وعلوم الرياضيات ومُسرعات الأعمال والزراعة والحاسبات فائقة الجودة.

تبادل الخبرات والتجارب

وأعرب عن سعادته بالتعاون العلمي والتقني مع بيلاروسيا بما يخدم جهود تنمية الصناعة المصرية وتطويرها بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وجهود ربط التعليم الجامعي بمجتمع الصناعة في مختلف الأقاليم الجغرافية.

وأشاد وزير التجارة البيلاروسي بالتعاون القائم والمُثمر بين بيلاروسيا ومؤسسات التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى سير مصر بخُطى ثابتة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا مهما لبيلاروسيا في العديد من المجالات.

ولفت إلى أن التعاون المصري البيلاروسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، شهد خلال عامي 2022 و2023 تطورًا ملحوظًا، حيث وقعت مصر وبيلاروسيا عام 2022 اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز التعاون بين الجامعات والمعاهد المصرية والبيلاروسية في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.