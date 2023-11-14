وظائف شاغرة من «التعليم العالي» في جامعتي الفيوم وأسيوط.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل الوظائف الشاغرة في كل من جامعتي أسيوط والفيوم، موضحة مواعيد وطريقة التقديم على الوظائف في كل من الجامعتين.

وظائف جامعة أسيوط

أمين الجامعة المساعد بالمستوى الوظيفي العالي

المستندات المطلوبة

تقدم الطلبات وعدد 8 نسخ من المستندات التالية:

- بيان حالة وظيفية صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان .

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وعدد 8 صور شخصية حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

- مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 .

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية خلال مدة الإعلان موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه.

- نتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

وظائف جامعة الفيوم

- مطلوب مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

طريقة التقديم على وظائف جامعة أسيوط

التقدم بطلب باسم الدكتو رئيس الجامعة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة وطلب بيان حالة وظيفية المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط، على أن تقدم باليد كافة المستندات في ملف ورقي مدون عليه بيانات المتقدم وترفق به نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD.

مواعيد التقديم على جامعة أسيوط

من 14 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

التقديم على وظائف جامعة الفيوم

وفقا لإعلان بوابة الوظائف تقدم الطلبات باسم أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادية والإشرافية.

مواعيد التقديم

من 13 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.