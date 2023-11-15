أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في المزرعة والأسواق.. تراجع ملحوظ
كتب:
محمد سيف
09:48 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
أسعار البيض
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في المزرعة والأسواق، موضحة أن هناك تراجع ملحوظ بلغ 5 جنيهات، بسبب زيادة المعروض من المنتج.
سعر كرتونة البيض اليوم
وبلغ سعر كرتونة البيض 120 جنيهًا في المزارع، تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 135 جنيهًا للكرتونة، وبلغ سعر البيضة الواحدة للمستهلك 4 جنيهات و50 قرشًا.
أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر
- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر122 جنيهًا، تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 137 جنيهًا للكرتونة.
أسعار البيض البلدي
- سجل سعر كرتونة البيض البلدي 134 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بـ148 جنيهًا.