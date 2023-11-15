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أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في المزرعة والأسواق.. تراجع ملحوظ

كتب:

محمد سيف
09:48 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
أسعار البيض

أسعار البيض

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في المزرعة والأسواق، موضحة أن هناك تراجع ملحوظ بلغ 5 جنيهات، بسبب زيادة المعروض من المنتج. 

سعر كرتونة البيض اليوم 

وبلغ سعر كرتونة البيض 120 جنيهًا في المزارع، تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 135 جنيهًا للكرتونة، وبلغ سعر البيضة الواحدة للمستهلك 4 جنيهات و50 قرشًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر122 جنيهًا، تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 137 جنيهًا للكرتونة.

أسعار البيض البلدي

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي 134 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بـ148 جنيهًا.

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