أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في المزرعة والأسواق.. تراجع ملحوظ

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في المزرعة والأسواق، موضحة أن هناك تراجع ملحوظ بلغ 5 جنيهات، بسبب زيادة المعروض من المنتج.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض 120 جنيهًا في المزارع، تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 135 جنيهًا للكرتونة، وبلغ سعر البيضة الواحدة للمستهلك 4 جنيهات و50 قرشًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر122 جنيهًا، تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 137 جنيهًا للكرتونة.

أسعار البيض البلدي

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي 134 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بـ148 جنيهًا.