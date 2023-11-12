انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق

كشفت الصفحة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار كرتونة البيض، اليوم الأحد في الأسواق، مع بداية تعاملات الأسبوع، إذ تراجعت أسعار البيض كذلك الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي جرى إطلاقها منذ أسابيع بكل المحافظات.

انخفاض أسعار كرتونة البيض بنسبة 2.46%

وأعلنت البوابة الرسمية للأسعار التابعة للحكومة انخفاض أسعار كرتونة البيض بواقع 3.34 جنيه خلال فترة المساء، لتصل نسبة الانخفاض إلى 2.46%، ووصل سعر كرتونة البيض حاليا بحسب الموقع لـ136 جنيها.

أما عن سعر البيض البلدي، أعلنت البوابة انخفاض سعره كذلك بواقع 3.6 جنيه للكرتونة، إذ بلغت قيمة الانخفاض 2.43%، ووصل سعر الكرتونة حاليا إلى 144.57 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

جدير بالذكر أنه تختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين، إذ ارتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا في الكرتونة.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإنّ أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، إذ تبدأ من 120 جنيها للطبق الأبيض.