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تراجع أسعار البيض اليوم الخميس 9-11-2023

كتب:

مارينا رؤوف
10:02 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
البيض

البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس 9-11-2023، تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن والبيض في المزارع، وهو ما سينعكس على السوق المحلية والمواطنين.

أسعار البيض اليوم الخميس

وسجل سعر البيض الأبيض 115 جنيهًا للطبق وذلك عقب تحديد سعره من قبل مبادرة الدولة لخفض الأسعار، وانخفضت أسعار البيض الأحمر بقيمة 3 جنيهات في سعر المزرعة والجملة، بينما استقرت أسعار البيض البلدي.

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم، 122 جنيها للطبق في المزرعة بانخفاض 3 جنيهات بدلا من 125 جنيها أمس، بينما سجل طبق البيض الأبيض 115 جنيها، واستقر البلدي عند 139 جنيها في المزرعة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.