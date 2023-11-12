تراجع أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد 12-11-2023 في المزرعة والمحلات

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد، 12-11-2023، تراجعًا بلغ نحو 8 جنيهات في الكرتونة، بحسب أسعار بورصة البيض وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ويعتبر هذا الهبوط الكبير بسبب زيادة المعروض من المنتج خاصة في بداية فصل الشتاء، وبلغ سعر البيضة الواحدة نحو 4 جنيهات و10 قروش.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد

وتنشر «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 12-11-2023 في المزرعة والمحلات، إذ سجل سعر كرتونة البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض، 122 جنيهًا في المزارع.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد 12-11-2023، في البورصات المحلية، 124 جنيهًا، تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 141 جنيهًا للكرتونة.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد 12-11-2023 في البورصة، 132 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بـ151 جنيهًا.