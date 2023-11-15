الرئيس الصينى يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة مع بايدن

وصل الرئيس شي جين بينج إلى سان فرانسيسكو الأمريكية لعقد قمة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ولحضور اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «آبيك».

الرئيس الصيني يصول مطار سان فرانسيسكو

وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، أنه عندما وصل شي إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي، استقبلته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وحاكم كاليفورانيا جافين نيوسوم وممثلون أمريكيون آخرون بترحيب حار.

استقبال حار من قبل الطلاب الفلسطينيين

وأضافت الصحيفة، أنه بينما كان موكب الرئيس الصيني يغادر المطار متوجها إلى الفندق، كان العديد من الطلاب الصينيين، والصينيين المغتربين ينتظرون في الشوارع، وهم يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة للترحيب بوصوله.