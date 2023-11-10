مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصين تمتلك حق الفيتو في منع أي قرار ضد فلسطين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الصين دولة صديقة لنا، وتنظر إلينا نظرة إيجابية، لأن مصر هي أول دولة في العالم الثالث، اعترفت بالصين الشعبية، في ثورتها عام 1956، لذا فإنها ستمنع أي قرار في مجلس الأمن ضد العرب أو فلسطين باستخدام حق الفيتو.

وأكد «بيومي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ الصين أكبر شريك للولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تقف في منطقة عدم الانحياز، وبمرور الوقت أصبحت أكبر دولة في الصادرات بالعالم، ولديها فائض في التمويل، حتى تظل في مركز أفضل بالنسبة للتصدير.

الصين تمتلك حق «الفيتو»

وتابع «بيومي» بأنّ الصين بدأت تهتم بالاستثمار في مصر، ثم دخلت إلى إفريقيا، لذا نطمئن للنظرة الصينية، بحكم أنّها دولة صديقة، ورأيها في القضية الفلسطينية مهم جدًا، لأنّها إحدى الأعضاء الـ5 الدائمين، التي تمتلك حق «الفيتو»، ومن ثم فإنها ستمنع أي قرار ضد الجانب العربي أو الفلسطيني.