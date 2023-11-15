«العاملين بالصحافة والإعلام» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تنظم النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مؤتمرا عماليا حاشدا، اليوم، تحت عنوان «الرئيس..وعهد جديد لعمال مصر» لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

فعاليات لدعم السيسي

وأطلق اتحاد عمال مصر عدة فعاليات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، منها مؤتمرا شهد حضور الآلاف بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وجرى دعوة الآلاف من عمال شتي بقاع مصر لانتخاب الرئيس السيسي في السباق الانتخابي، تهدف إلى توعية العمال بحقهم الدستوري.

حث العمال على المشاركة في الانتخابات

وأكد اتحاد عمال مصر تأييده الكامل للرئيس السيسي في السباق الانتخابي، وأن الاتحاد يعمل على العديد من الندوات لتوعية المواطن وحث العمال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن الرئيس السيسي لم يتوان في تقديم الدعم لعمال مصر.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن اتحاد العمال سيعمل الفترة المقبلة على العديد من الندوات لتوعية المواطن، وحث العمال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن الرئيس السيسي لم يترك عمال مصر في أي وقت.