مع قرب السباق الرئاسي.. ماذا يعني الموطن الانتخابي؟

مع قرب الانتخابات الرئاسية 2024، يبدأ المواطنون بالبحث عن أحقيتهم في التصويت وأماكن اللجان الانتخابية، سواء للذين لم يغيروا محل إقامتهم أو المغتربين، وبالتالي يظهر العديد من المصطلحات الانتخابية ومن بينها «الموطن الانتخابي».

ما هو الموطن الانتخابي؟

وعرف القانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ونصت المادة 17 «الموطن الانتخابي» بأنه «محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفين باقي لجان الاستفتاء في أي من لجان الاقتراب الكائنة في نطاق اختصاصها، ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته».

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن قبول طلبات الترشح

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرر خلال جلسته المنعقدة أمس الاحد قبول طلبات الترشح من كل من عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر، إذ تم استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون.