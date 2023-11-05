اتحاد عمال مصر يطالب بتحويل عقد العمل المؤقت إلى دائم بعد عامين فقط

طالب مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، بتحويل عقد العمل المؤقت بالقطاع الخاص إلى دائم بعد عامين فقط، بدلا من 4 سنوات كما هو الحال في مشروع قانون العمل الجديد.

عقد العمل المؤقت

وأضاف «البدوي»، لـ«الوطن»، أنَّ هذا المقترح يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وضمان الأمان الوظيفي لهم، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وأضاف أنَّ اتحاد عمال مصر سيقدم هذا المقترح للمناقشة في جلسات الحوار الوطني، أو في حال مناقشته خلال جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي.