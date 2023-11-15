قبل «قمة الرئيسين».. بايدن: الصين تعاني من مشاكل فعلية خلال الفترة الحالية

ذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين في عهد الرئيس شي جين بينج، تعاني من مشاكل فعلية، وذلك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، والتي تأتي في ظل توترات كبيرة بين واشنطن وبيجين على إثر أزمة تايون وكذلك المواقف من الأزمة الروسية الأوكرانية.

جو بايدن يعلق على الوضع الداخلي في الصين

وقال بايدن خلال تصريحاته نقلتها وسائل إعلام أمريكية عدة من بينها شبكة «سي إن إن»: «الرئيس شي مثال آخر على كيفية إعادة ترسيخ القيادة الأمريكية في العالم، ولكن لديهم مشاكل حقيقية»، في إشارة إلى التحديات التي تواجه الصين حتى الآن، وقد حضر شي إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) ولقاء نظيره الأميركي، بايدن.

جو بايدن يعقد قمة مع رئيس الصين بعد انقطاع عام

ومن المقرر أن يعقد جو بايدن قمة يتحدث فيها عن العلاقات بين الصين وبلاده، اليوم الأربعاء، وستكون الأولى بينهما منذ عام، وسيسعى خلالها الطرفان لضبط قواعد التنافس بين بلديهما، والتأكد من عدم خروجه عن السيطرة.

وصول مطار سان فرانسيسكو

في الوقت نفسه صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أنه عندما وصل شي إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي، استقبلته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وحاكم كاليفورانيا جافين نيوسوم وممثلون أمريكيون آخرون بترحيب حار، ولكن لم يستقبله الرئيس الأمريكي بايدن في ظل علاقات متوترة مع الصين، فيما حرص العديد من الطلاب الصينيين، والصينيين المغتربين ينتظرون في الشوارع، وهم يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة للترحيب بوصوله.