«التحالف الوطني»: إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مستمر بوتيرة متزايدة

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستمر بوتيرة متزايدة، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية ضغطت بكل مكوناتها لتسهيل وصولها لتخفيف حجم المعاناة الذي يتفاقم يوما بعد يوم.

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يبذل أقصى جهد ويعمل وفقا لاستراتيجيات متعددة، وغرفة العمليات في التحالف تعمل على إدارة الأزمة، ولا زالت تديرها باحترافية شديدة بخطوات مرحلية، بدأت باستراتيجية القوافل الممتدة وصولا إلى جسر المساعدات.

وتابع عضو التحالف الوطني: «رأينا إصرار شباب التحالف والمتطوعين على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخولها من معبر رفح منذ الأيام الأولى للحرب، ورفع شعار (مسافة السكة)، بل واعتصم المتطوعون أمام المعبر لأيام حتى يتم إيصال المساعدات، وبالفعل تم الرضوخ للمطلب المصري ودخلت المساعدات».