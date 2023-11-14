التحالف الوطني: 6700 متطوع شاركوا في تجهيز المساعدات لغزة

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده في تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة؛ دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

التحالف تأسس مطلع العام الماضي

وأكد عمرو مجدي، مسؤول التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن التحالف تأسس مطلع العام الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بأن 2022 عامًا للمجتمع المدني، مشيرا إلى أن التحالف تمكن من تجهيز القافلة الأولى خلال 36 ساعة فقط، موضحا أنها احتوت على 95 شاحنة من المساعدات بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف، وكانت تضم 500 متطوع.

وقال مسؤول التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن القافلة الأولى للتحالف شملت شاحنات ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، كعضو مؤسس للتحالف، مؤكدا على الانتهاء من دخول الدفعة الأولى من المساعدات والتي كانت تضم 108 شاحنات، ما بين 31 أكتوبر الماضي وحتى 30 من الشهر نفسه، مشيرا إلى مشاركة 32 كيانا في المساعدات، ونحو 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات بالمساعدات لإرسالها إلى معبر رفح بواقع 422 ألف ساعة عمل تطوعية.

التحالف يقدم عملا إغاثيا يعد الأكبر عالميًا

وأضاف مسؤول التحالف في تصريح له، أن القافلة الثانية للتحالف جاءت كجسر مستمر يتكون من عشرات الشاحنات بشكل يومي، مؤكدا أن التحالف يقدم عملا إغاثيا يعد الأكبر عالميًا، مشيرا إلى أن إجمالي شاحنات المساعدات المقدمه إلى الأشقاء في غزة، وصل إلى 337 شاحنة بحمولة 6740 طن من المساعدات، بواقع 238 شاحنة تضم مساعدات غذائية تحتوى على 4760 طنا، بالإضافة إلى 78 شاحنة من المساعدات الطبية تحتوى على 1560 طنا من المستلزمات إلى جانب 21 شاحنة تضم أغطية وأكفان تحتوى على 420 طنا.