أسماء مساجد تقرأ سورة الكهف وتصدح بالصلاة على الرسول في كفر الشيخ غدا

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد التي ستقرأ سورة الكهف، وستصدح بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غداً الخميس، البالغ عددها 300 مسجد في محافظات الجمهورية، بينها 12 في كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية، وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أسماء مساجد تقرأ سورة الكهف وتصدح بالصلاة والسلام على الرسول في كفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته الوزارة فإنّ مساجد محافظة كفر الشيخ التي تقرأ سورة الكهف وتصدح بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، كالتالي:

1- إبراهيم الدسوقي «البرهامي» التابع لإدارة أوقاف دسوق قبلي.

2- مسجد الفتح «الاستاد» التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

3- مسجد المرسي التابع لإدارة أوقاف بيلا.

4- المسجد الكبير بقرية العيسوية التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

5- مسجد القدس التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

6- مسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف البرلس.

7- مسجد سيدي فتح اللّه التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

8- مسجد النور التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

9- مسجد كحيلو التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

10- المسجد الكبير بمدينة سيدي سالم التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

11- مسجد سيدي كامل بقرية مسير التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

12- المسجد الشرقي بقرية قراجة التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على الأئمة في المساجد التي حدّدتها الوزارة بقراءة سورة الكهف وعقد مجالس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة العشاء غداً الخميس، وعددها 12 مسجداً موزعين على مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ما هي سورة الكهف؟

وأوضح المصدر، أنّ سورة الكهف هي سورة مكية رقمها 18 في المصحف الشريف، وتسبق سورة مريم وتلحق سورة الإسراء، في ترتيب سور القرآن الكريم، وعدد آياتها 110 آية، وهي من السور المكية المتأخرة في النزول، إذ أنّ ترتيب نزولها 69، وتتوسط السورة القرآن الكريم، فهي تقع في الجزئين الخامس عشر والسادس عشر، عبارة عن 8 صفحات في نهاية الجزء الخامس عشر و3 في بداية الجزء السادس عشر، وتتناول السورة عدة مواضيع، وتدور حول التحذير من الفتن، والتبشير والإنذار، وذكر بعض المشاهد من يوم القيامة، كما تناولت عدة قصص، كقصة أصحاب الكهف الذين سُميّت السورة لذكر قصتهم فيها.

وأشار المصدر، إلي أنّ وقت قراءة سورة الكهف يبدأ من ليلة الجمعة وفي يومها، فيبدأ وقتها من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة، ويستحب قراءتها في أي وقت من يوم أو ليلة الجمعة، كما تجوز قراءتها سراً أو جهراً.

صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأوضح المصدر، أنّ صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بالصيغة التي حدّدتها وزارة الأوقاف، في وقت سابق، كالتالي: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف عقد 300 مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ، عقب صلاة العشاء، مشيرةً إلي أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.