رفع 620 طن قمامة وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن رفع نحو 620 طن قمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق، خلال حملات نظافة مكثفة شملت عموم المحافظة.

وأكد في بيان، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخلق بيئة صحية آمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

تسوية وتمهيد الطرق

ولفت اللواء عصام سعد إلى رفع 620 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة لتيسير الحركة والانتقال على المواطنين.

ووجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف وشن حملات النظافة بشكل دوري ومستمر لإعادة الواجهة الحضارية لمحافظة أسيوط.

تجمعات القمامة

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وديروط وحي شرق حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، حيث تم رفع ما يقرب من 620 طن قمامة بالإضافة إلى تمهيد وتسوية العديد من الطرق والشوارع باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل.

جاءت الحملات تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة