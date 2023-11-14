«طفولة أسيوط» تنظم ندوة تعريفية حول خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، ندوة تعريفية حول الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة هبة راشد وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر اللجنة لتنفيذ مهام البروتوكول، والدكتورة منال سيد وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، وإيهاب عبد الحميد مصطفى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، وبمشاركة طلبة وطالبات الكلية.

توفير سبل الدعم

وأشاد الحضور، خلال فعاليات الندوة؛ بتعاون جهاز تنمية المشروعات، في توفير كل سبل الدعم، والمساندة لمشروعات الشباب المبدع، والمبتكر، والمساهمة في فتح المجال أمامهم؛ لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية، تلبي احتياجات الشعب المصري، فضلا عن الاستثمار الجيد من خلال فتح مشروعات تنموية بكل القطاعات والمجالات، والبعد عن التفكير بشكل تقليدي، واقتحام مجالات العمل الحر بكل الطرق، داعين كل الطلاب إلى الإفادة القصوى من هذه الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

المشروعات المتوسطة

واستعرض إيهاب عبدالحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، الخدمات التي يقدمها الجهاز، ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي تم تنسيقها مع الجامعة؛ لمساعدة الطلاب، وتشجيعهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها؛ من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، مشيرا إلى أن خدمات الجهاز، التي تتضمن التعريف بفرص الاستثمار، والمساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، والمساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.