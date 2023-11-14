خريطة ضعف المياه عن عدة مناطق في أسيوط لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن توقف محطة مرشحات منفلوط وخروجها عن الخدمة لمدة 7 ساعات متتالية ابتداءا من الساعة 11 ليلا فجر يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، والتي من المتوقع أن ينتج عنها ضعف بالمياه فى مدينة منفلوط وقراها.

تشغيل البدائل

وقالت شركة المياه في بيان لها إنه بناءًا على تعليمات المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تنوه الشركة أن وصول المياه لمدينة منفلوط، وقراها سيكون ضعيف إلى حد ما وخاصة في الأدوار العليا، موضحا أن من البدائل لذلك الآبار الارتوازي.

الخط الساخن

ولذا ترجو الشركة من العملاء بمدينة منفلوط توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.