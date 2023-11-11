مؤتمر لمعلمي ناصر ببني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 

عقدت نقابة المعلمين بمركز ناصر ببني سويف، مؤتمرا لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، والذي جرى تنظيمه بالساحة الشعبية، وسط حضور حاشد من المعلمين بمركز ناصر، معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

حضور موسع لقيادات نقابة المعلمين في ناصر

جاء ذلك بمشاركة مصطفى الديب نقيب المعلمين في محافظة بني سويف، وعلى يوسف رئيس مدينة ناصر، والدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية، ونقباء المراكز، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وجميع قيادات نقابة المعلمين على مستوى المحافظة .

دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنجازات الدولة المصرية في 10 سنوات

وفي بداية كلمته رحب عبدالعظيم الحميلي، نقيب معلمي ناصر بالحضور، ثم سلط الضوء على ما تمر به الدولة المصرية من تحديات، كما لا يغفل على أحد وجود المتربصين بالدولة المصرية من قوى الشر سواء داخلياً أو خارجياً، وسط كل هذا يبرز دور المعلمين كحملة مشاعل النور، وحائط صد قوي لمواجهة الشائعات وإنارة العقول لتوعية المواطنين بحروب الجيل الرابع والخامس والتي تتخذ من الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

معلمو بني سويف: نحن خلف مرشحنا وسندعمه بكل قوة

وفي كلمته قال مصطفى الديب نقيب المعلمين: «نحن المعلمون لم نتخلف في يوم من الأيام عن نداء الوطن، والآن دورنا جميعاً لنتكاتف ونواجه تلك التحديات»، مؤكدا على دعم المعلمين الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف استمرار عجلة التنمية، واستكمال المشروعات القومية التي بدأت منذ تولى الرئيس المسئولية عام 2014.

وقال إن المعلمين في جميع المحافظة يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل قوتهم لأسباب لا ينكرها إلا جاحد أو غافل، فإنجازات الرئيس لا تخطئها عين.