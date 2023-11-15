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«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: إسرائيل ترى أن اقتحام مجمع الشفاء إنجاز عسكري

كتب:

منتصر سليمان
11:04 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
مجمع الشفاء

مجمع الشفاء

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية، لا تحتاج إلى ساعات طويلة للتمشيط والمداهمة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

إعداد مسرح لمشهد مصطنع 

وأضاف أن طول الفترة الزمنية التي يستغرقها جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء تثير المخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.

وأوضح أن جيش الاحتلال تعمد على مدار أيام متتابعة تضخيم هدف اقتحام مجمع الشفاء، لتصويره على أنه إنجاز عسكري.

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بقلم منتصر سليمان