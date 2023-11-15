«القاهرة الإخبارية» تعرض اللقطات الأولى لاقتحام «الاحتلال الإسرائيلي» مجمع الشفاء

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» اللقطات الأولى من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمسشفى

وقال الإعلامي حساني بشير، المذيع بالقناة خلال تعليقه على اللقطات: «لحظات عصيبة يمر بها النازحون بالمستشفى والطواقم الطبية مع استهداف الاحتلال للمسشفى، ومحاصرته منذ ساعات الليل».

دخول الاحتلال الإسرائيلي لغرف الطوارئ

وأضاف: «لقطات تظهر دخول جنود الاحتلال للمباني المختلفة للمستشفى وخاصة الدخول لغرف الطوارئ والعمليات الجراحية، لأن مدير مستشفيات غزة يتحدث عن أن جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له، متحدثا أن المقاومة متواجده في أنفاق تحت المستشفى، ولكن الاحتلال لم يجد أي دليل على وجود المقاومة تحت المستشفى».

وأبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السادس على التوالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مجمع الشفاء الطبي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.