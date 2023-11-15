«صحة الدقهلية» تنظم دورة تدريبية لموظفيها عن تأمين بيئة العمل

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تنظيم دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية من الأطباء والمراقبين الصحيين بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية.

دورة تدريبية بالدقهلية

وأوضح «مكين» في بيان له أن الدورة التدريبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية والاتجاه القومي والحيوي نحو ضرورة الاهتمام بتأمين بيئة العمل.

ولفت إلى أن فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة جاءت بقيادة الدكتورة شيرمين سمير أبو العزم، بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالدقهليه، وبحضور الدكتورة بوسي البدراوي مدير إدارة الصحة المهنية.

وأشار إلى أنه تم التدريب على إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية والصناعية وصحة العاملين والمتطلبات الوطنية للسلامه NSR «سلامة البيئة والمنشآت» ضمن التدريب على معايير GAHAR والسلامة الكيميائية «ترصد التسممات» ووحدة الإصابات «ترصد إصابات الطرق».

نفذ التدريب وفدا من الإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة، فى مقدمتهم الأستاذ جمال عوض والأستاذ رضا هلال، والأستاذ مصطفى الحسيني.