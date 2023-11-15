مسؤول أممي: تقارير الهجوم على مستشفى الشفاء تشعرنا بالفزع

قال المنسق الأممي للإغاثة، إنّ حماية المرضى والأطقم الطبية والمدنيين في غزة يجب أن تعلو فوق أي اعتبار آخر، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف المنسق الأممي للإغاثة، قائلًا: «أشعر بالفزع من تقارير الهجمات العسكرية في مستشفى الشفاء بغزة».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.