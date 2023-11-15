نشأت الديهي يكشف عن أحدث مخطط إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك اقتراحًا إسرائيليًا لتوزيع 10 آلاف فلسطيني على كل دول العالم، من أجل تفريغ قطاع غزة من سكانه، وبالتالي القضاء على فلسطين وتصفية القضية.

الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإنشاء مخطط آخر لتهجيره الشعب الفلسطيني

وتابع خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإنشاء مخطط آخر لتهجير الشعب الفلسطيني بعد فشل مخطط التهجير إلى سيناء، معقبًا: «عين السيسي الحمراء ألغت المخطط الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني لسيناء».

الاحتلال الإسرائيلي يريد إخراج السكان الأصليين من أرضهم

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخرج السكان الأصليين من أرضهم، ويبحث لهم عن أوطان أخرى».

وانتقد نشر ويل ستريت جورنال المخطط الإسرائيلي بتوزيع الفلسطينيين على كافة دول العالم، قائلاً: «هذه الأفكار تخالف القانون الدولي، كيف لهذه الصحيفة الكبرى التي تصف نفسها بالموضوعية أن تسقط هذا السقوط المدوي، بالترويج لهذه الأفكار، الكثير من الصحف الغربية مملوكة لليهود، ولهذا لا يوجد أمر غريب من نشر مثل هذه المخططات».