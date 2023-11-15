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«يونيسيف»: ما يحدث في غزة «مرعب» ويجب إيقاف الحرب فورا

كتب:

منتصر سليمان
11:28 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت منظمة «يونيسيف» أن ما يجرى في قطاع غزة مرعب ويجب إيقاف الحرب بالقطاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددا من النازحين بعد اقتحام المجمع الطبي. 

مطالبات بالتدخل الدولي العاجل 

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.

 

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