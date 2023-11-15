أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اعتقال للنازحين في مجمع الشفاء، كما أن طالب من النازحين والمرضى بمجمع الشفاء الخروج.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، استمرار الحصار الإسرائيلي لمجمع الشفاء في غزة.

وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء بغزة، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددا من النازحين بعد اقتحام المجمع الطبي، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.