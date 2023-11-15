قصف إسرائيلي يستهدف دير البلح وخان يونس في غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوقوع قصف إسرائيلي يستهدف دير البلح وخان يونس بقطاع غزة، كما أكدت خروج معظم مستشفيات غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود.

وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء بغزة، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددا من النازحين بعد اقتحام المجمع الطبي.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.