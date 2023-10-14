شقيقة سعاد حسني: السندريلا تزوجت العندليب عبدالحليم حافظ 6 سنوات

تحدثت جيهان عبد المنعم، عن شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، خلال لقائها في برنامج معكم منى الشاذلي، موضحة أن السندريلا كانت شخصية مفعمة بالحياة والبهجة سواء على الشاشة أو في الواقع.

حياة سعاد حسني في برنامج معكم

وأضافت شقيقة سعاد حسني، خلال حوارها ببرنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON، أن الصورة المتصدرة لشقيقتها من الأغاني والحياة كانت حقيقية ومليئة بالبهجة، قائلة: «لكنها كانت بتحس أنها حرة معانا، كل حاجة في سعاد حسني كانت حلوة، وروحها كانت أجمل ما يمكن».

أشقاء سعاد حسني 16 أخ وأخت

وأوضحت أن عدد الأشقاء لـ السندريلا اثنين، بينما غير الأشقاء 14، أي أن مجموع عدد إخوة السندريلا 16 أخًا وأختًا، متابعة: «كانت دايما معانا في كل مناسباتنا، وكل ما نحتاجها نلاقيها، وفي عزائم رمضان وأعياد ميلادنا، وكان حتى وهى تعبانة تتحامل على الألم عشان تنبسط معانا».

علاقة السندريلا والعندليب

وبسؤالها عما تردد عن علاقة سعاد حسني بالعندليب عبد الحليم حافظ، قالت جيهان: سعاد لم تعش قصة حب معه فقط بل تزوجا لمدة 6 سنوات ونصف، وكانا يتبادلات الزيارات، وكان العندليب يعاملني أنا وإخواتي كأبنائه.