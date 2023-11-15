وظائف شاغرة في المؤسسة القومية للأسرة والمجتمع.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حاجة مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمتعددي الإعاقات بالطالبية - الهرم، لشغل الوظائف التالية: «عمال - أفراد أمن - التمريض».

شروط التقدم لوظيفة عمال

- شهادة محو الأمية على الأقل.

- أن يكون من قاطني محافظة الجيزة.

- ألا يزيد السن عن 35 سنة.

- من الذكور فقط.

شروط التقدم لوظيفة أفراد أمن

- مؤهل متوسط مناسب .

- ألا يزيد السن عن 35 سنة.

- من الذكور فقط.

- أن يكون من قاطني محافظة القاهرة الكبرى.

شروط التقدم لوظيفة التمريض

- مؤهل مناسب

- ألا يزيد السن عن 35 سنة.

- أن يكون من قاطنى محافظة الجيزة .

الأوراق المطلوبة عند التقديم للوظيفة

- صورة الشهادة ( المؤهل ).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- طابعة تأمينات.

- الموقف من التجنيد للذكور.

وأوضحت أن العنوان التقدم للوظيفة هو التالي: مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمتعددي الإعاقات بالطالبية الهرم بجوار مدرسة أم الأبطال العمرانية الغربية الهرم الجيزة.

وعلى من يرغب التقدم للوظيفة تقديم طلب باسم اللواء مهندس مدير تنفيذى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الاعلان في 19 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، والمقابلة والاختبار يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الساعة العاشرة صباحا.