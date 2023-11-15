«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار خفيفة على القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هناك أجواء أشبه بالشتوية في معظم المحافظات، منذ بداية الأسبوع حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية، وأنّ العظمى على القاهرة الكبرى، تراوحت بين 26 و27 درجة مئوية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى اختلاف شدة الأمطار بين محافظة وأخرى.

«غانم»: شهدنا سقوط أمطار رعدية خلال الأيام الماضية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر «برنامج 8 الصبح»، المذاع عبر فضائية قناة dmc، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع في طقس اليوم، استمرار سقوط الأمطار في محافظات شمال البلاد، لكنها ستكون أقل من الأيام الماضية، لافتة إلى أنّ الأيام الماضية شهدنا سقوط أمطار متوسطة ورعدية.

«غانم»: الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الأمطار ستمتد إلى بعض الأماكن من جنوب الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى، لكنها ستكون خفيفة لأن هناك سحبًا منخفضة، قائلة: «الأمطار مش هتأثر تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية، وستكون على فترات متقطعة».