انطلاق اليوم الثاني من مهرجان الجيزة للتمور.. «فرصة لتطوير الصناعة»

انطلق اليوم الثاني، مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين في الدقي، والذي يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويشمل أحدث الطرق الخاصة بالتغليف والتعبئة، والأساليب الخاصة بتحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل.

مهرجان الجيزة للتمور

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قد افتتحا أمس الاثنين، مهرجان الجيزة للتمور، وكان برفقتهما محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والمهندس جمال جباري القائم بأعمال سفير اليمن، ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني.

تطوير إنتاج وصناعة التمور

ويشمل مهرجان الجيزة للتمور، أيضًا المبادرات الخاصة بدعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، فضلًا عن أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بتطوير إنتاج وصناعة التمور بكافة المحافظات الرائدة بهذا المجال، ومن بين تلك المحافظات محافظة مطروح التي تأتي على رأس القائمة، والجيزة والوادي الجديد.

وتولي الدولة مهرجان الجيزة للتمور، اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة، والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، كما تسعى إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها، لتعظيم العائد من إنتاج التمور.