محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يسعى للهروب من السجن بمواصلة الحرب في غزة

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح من الماضي، مشيرًا إلى أنّ الوقت الذي يقضيه الآن، يعتبر محاولة لإيجاد مكان له فيما بعد الحرب، إذ يدافع عن شخصه ويسعى إلى تجنب مصيره الذي قد يكون السجن.

تراجع شعبية نتنياهو ليس لها علاقة بحرب غزة

وأضاف «مطاوع» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «تراجع شعبية نتنياهو بالدرجة الأولى، ليس لها علاقة بقصف غزة، ولكن لأن مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي، يحملونه مسؤولية الحالة التي وصلت إليها دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى السابع من أكتوبر».

خلل في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «نعود بالأحداث إلى 11 شهرا للوراء، فبعدما شكل نتنياهو حكومة اليمين المتطرف، عيّن فيها إرهابيين اثنين من أجل تغيير القوانين الخاصة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتجنب مصيره في المحاكمات والسجن، وهو ما سمى هناك بالانقلاب القضائي، واندلعت مظاهرات ضده في دولة الاحتلال الإسرائيلي واستمرت 9 شهور، وهو ما أدى إلى حدوث انقسام في الشارع الإسرائيلي، إذ أكد جنود الاحتياط، أنهم لن يلتزموا بالاستدعاءات كجزء من الخلل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجرى نقل كتائب من غلاف غزة إلى الضفة وهو ما قلل من مستوى الأمن».