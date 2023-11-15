«التحالف الوطني»: دخول أول شاحنة وقود إلى غزة تتويج للجهود المصرية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني، إنّ دخول أول شاحنة وقود إلى معبر رفح جاء بعد جهود كبيرة بذلها التحالف الوطني والقيادة السياسية المصرية على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أنّ التحالف بكل مؤسساته من اليوم الأول لبداية العدوان، كانوا حريصين على وصول المساعدات بشتى أنواعها إلى القطاع من أجل نجدة الفلسطينيين.

وأكد رئيس صناع الخير في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مرور أول شاحنة للوقود إلى داخل قطاع غزة عبر معبر رفح، يعتبر انتصارا كبيرا وتتويجا للجهود التي بذلها التحالف الوطني على مدار الفترة الماضية، ونجاح ضغوط القيادة السياسية المصرية المستمرة على المجتمع الدولي.

وأكد أنّ الدولة المصرية كانت حريصة من اليوم الأول على أن يصل الوقود إلى قطاع غزة نظرا للحاجة القصوى إليه في الداخل، ولم تدخر الدولة المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهدا في سبيل وصول المساعدات، وانتصرت الإرادة المصرية بدخول الوقود اليوم.

ولفت إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تنتصر فيها الإرادة المصرية، قائلا: «شهدنا انتصار الإرادة المصرية في فتح المعبر والسماح بمرور الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة، وبعدها فرضت مصر إرادتها مرة أخرى عند بدء استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر، والمرة الثالثة هي اليوم مع مرور الوقود للقطاع».

وأضاف أنّ وصول الوقود يؤكد حرص مصر واهتمامها بالقضية الفلسطينية، فضلا عن أنّ وصول المساعدات إلى القطاع تطور كبير في ملف المساعدات الإغاثية.