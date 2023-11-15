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لحظة دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
11:50 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
دخول الوقود

دخول الوقود

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو للحظة دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية في معبر رفح بدخول أول شاحنة وقود لقطاع غزة، وأضاف أن هذا يأتي في إطار دعم الفلسطينيين في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات والمرافق الصحية بسبب توقف مولداتها عن العمل جراء القصف والحصار المطبق على القطاع.

وخرجت الكثير من المستشفيات عن العمل بسبب عدم توافر الوقود، مع عدم وجود إمدادات طبية أو مولدات كهربائية لتشغيل الأجهزة الطبية.

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بقلم منتصر سليمان