«الصحة» توجة رسالة للأشخاص المصابين بنزلات البرد خلال هذه الفترة

وجَّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة، قائلة في تقرير رسمي لها «لو مصاب بنزلة برد لا بد من الالتزام بالراحة وشرب سوائل كثيرة وفي حال اشتداد الأعراض لا بد من استشارة الطبيب».

خطوة الحصول على المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن المضاد الحيوي لا يعالج الأمراض الفيروسية، واستخدامه يكون بعد استشارة الطبيب فقط، مشيرة إلى أن استخدام المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطببيب يؤثر على وظائف أجهزة الجسم.

وطالبت الوزارة، في حال الإصابة بأي من الفيروسات التنفسية، بضرورة العودة إلى الطبيب فقط، مطمئنة المواطنين بشأن الدور المنتشر خلال هذه الفترة، وقالت الدور المنتشر هو طبيعي نظرا للانتقال بين فصلي الشتاء والصيف.

قلة مناعة الأطفال تجاه الأطفال

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أهمية تعزيز الجهاز المناعي للجسم، لافتة إلى أهمية الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة والحرص على تناول المشروبات التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي والطبيعية فقط، خاصة الأطفال لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة نظرا لقلة مناعتهم تجاه الأمراض.

وطالبت الوزارة، في حال الرغبة في أي استفسارات أو تلقي أسئلة، ضرورة الاتصال بالوزارة على الخط الساخن 105 وسيتم الرد على المواطنين بشكل عاجل من المصادر الرسمية.