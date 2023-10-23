مع اقتراب الشتاء.. 7 عادات خاطئة ابتعد عنها عند استخدام المضاد الحيوي

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا للمواطنين بشأن الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوص بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على الصحة العامة.

احذروا 7 استخدامات خاطئة للمضادات الحيوية

وجاءت الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية على النحو التالي:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.​

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

- استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية​.

مخاطر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التوقف عن هذه الأخطاء، مشيرة إلى أنها لها أضرار بالغة على أجهزة القلب والكلي، وأنه لابد من الانتهاء من المضادات الحيوية كاملة وفقا لما وصفه الطبيب المشرف على الحالة المرضية.